Запад снова пугает Россию скорым принятием нового пакета санкций

Очередной пакет антироссийских санкций ЕС, 18-й по счету, должны согласовать в ближайшие дни. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
«В ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — ответил он на вопрос журналистов.
Барро подчеркнул, что Евросоюз в вопросах рестрикций простив России консультируется с американскими сенаторами. Глава Евросовета Антониу Кошта отмечал, что члены ЕС вовремя саммита объединения не смогли выработать однозначную позицию по антироссийским санкциям, и поэтому 18-й пакет утвержден не был.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщала, что работа по 18-му пакет идет активно. Однако никаких сроков принятия и введения ограничений против РФ озвучено не было.