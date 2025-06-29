Запад снова пугает Россию скорым принятием нового пакета санкций

Барро подчеркнул, что Евросоюз в вопросах рестрикций простив России консультируется с американскими сенаторами. Глава Евросовета Антониу Кошта отмечал, что члены ЕС вовремя саммита объединения не смогли выработать однозначную позицию по антироссийским санкциям, и поэтому 18-й пакет утвержден не был.