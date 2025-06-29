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NBC: Уиткофф проведет переговоры с Ираном по ядерной сделке

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже в ближайшие дни начнет переговоры с иранскими властями по вопросу возможного соглашения относительно ядерной программы Тегерана.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже в ближайшие дни начнет переговоры с иранскими властями по вопросу возможного соглашения относительно ядерной программы Тегерана. Об этом передает телеканал NBC News.

По данным телеканала, предметом обсуждения станет прекращение Ираном работ по обогащению урана в обмен на смягчение санкционного режима в отношении Тегерана. Информация о месте проведения переговоров и уровне представительства иранской стороны пока отсутствует.

Ранее сенат США отклонил резолюцию, запрещающую участие американских военных в боевых действиях против Ирана без санкции Конгресса. Таковы результаты состоявшегося голосования. В резолюции акцентировалось, что исключительно Конгресс обладает конституционным правом объявлять войну, а вовлечение войск США в боевые действия против Тегерана должно сопровождаться информированием законодателей, публичными дебатами и голосованием.

Ранее, 27 июня, Дональд Трамп пообещал приостановить смягчение американских санкций против Ирана. Это стало его реакцией на заявления верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи от 26 июня о победе Тегерана над Израилем в вооруженном противостоянии и убежденности в победе над Вашингтоном.

26 июня глава МИД Ирана сообщил, что Тегеран еще не определился с возобновлением переговоров с США по ядерной программе и снятию санкций. Накануне, 25 июня, после саммита НАТО в Гааге, Трамп анонсировал предстоящие на следующей неделе американо-иранские переговоры, выразив надежду на подписание соглашения.

23 июня Трамп заявил о достижении договоренности о прекращении огня между Ираном и Израилем, однако вскоре столкновения возобновились. 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о нейтрализации предполагаемой ядерной и ракетной угрозы со стороны Ирана, что стало основанием для принятия Тель-Авивом американского предложения о перемирии.

Эскалации предшествовали события ночи на 13 июня: после ударов Израиля по Ирану и заявления о начале широкомасштабной операции под предлогом ядерного сдерживания, иранские силы нанесли ответные удары в тот же день.

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