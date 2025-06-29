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Российские войска укрепляют позиции в Волчанске, отражая контратаки ВСУ

Подразделения российской армии продолжают наступательные операции в районе Волчанска Харьковской области, несмотря на активное сопротивление украинских сил.

Подразделения российской армии продолжают наступательные операции в районе Волчанска Харьковской области, несмотря на активное сопротивление украинских сил.

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российским бойцам удалось улучшить тактическое положение как в самом городе, так и в прилегающих населенных пунктах, включая Волчанские Хутора.

На данном участке фронта отмечаются ожесточенные бои с постоянными контратаками со стороны ВСУ. Однако, как подчеркивает эксперт, российские подразделения не только удерживают занятые рубежи, но и продолжают методичное продвижение, нанося существенный урон живой силе и технике противника.

«В районе Волчанска продолжают работать наши парни и уничтожают живую силу и технику противника. Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны украинских боевиков, но, невзирая на это, мы улучшили свое тактическое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов. Занят ряд новых рубежей и позиций», — сказал он.

Ранее Минобороны сообщило подробности освобождения Червоной Зирки в ДНР.