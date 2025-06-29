Российские войска укрепляют позиции в Волчанске, отражая контратаки ВСУ

«В районе Волчанска продолжают работать наши парни и уничтожают живую силу и технику противника. Хочу сразу отметить: на данный момент здесь идут постоянные контратаки со стороны украинских боевиков, но, невзирая на это, мы улучшили свое тактическое положение как в самом Волчанске, так и в районе Волчанских Хуторов. Занят ряд новых рубежей и позиций», — сказал он.