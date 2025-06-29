Вучич вышел к протестующим в Белграде и призвал к миру

Президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим в Белграде, призвав их к миру, передает Danas.
По данным издания, Вучич появился перед людьми в Пионерском парке, расположенном рядом с администрацией президента. Он заявил участникам акции, что «государство сильное и власти будут выполнять свои обязанности».
Как ранее сообщал Reuters, на площади перед парламентом (Народной Скупщиной) собрались сторонники Вучича. Там же находятся студенты ассоциации «Студенты 2.0», протестующие против блокировки вузов из-за трагедии в Нови-Саде. Пионерский парк находится напротив здания парламента.
Одновременно десятки тысяч студентов и граждан, выступающих против коррупции, митингуют неподалеку — на площади Славия. Они требуют отставки президента и досрочных выборов. По сведениям Danas, там присутствует около 36 тысяч человек.
Вучич отметил, что студенты у Народной Скупщины «выиграли» и он ими гордится, а остальные протестующие, по его словам, «проиграли».
Студенческая акция протеста, переросшая в беспорядки, началась в Белграде 28 июня. Она связана с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, унесшего жизни 16 человек.
Сербские СМИ сообщают о столкновениях протестующих с полицией на улицах Белграда. Портал B92 сообщает как минимум об одном пострадавшем полицейском.
Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич пообещал жестко пресекать действия участников беспорядков в Белграде, нападавших на правоохранителей. По данным МВД, акция с требованием досрочных выборов собрала примерно 36 тысяч участников, но часть из них перешла к агрессии.
Конфликт произошел у парка возле администрации президента, где толпа забросала полицейских петардами и различными предметами. В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки, оттеснив демонстрантов по улице Кнеза Милоша. Дачич подчеркнул, что все нападавшие на полицейских будут задержаны.
Ранее сообщалось, что в несанкционированном протесте в Белграде участвуют порядка 36 тыс. человек.