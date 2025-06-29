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На Украине заявили о главной ошибке Киева в отношении Путина

Президент России Владимир Путин ни разу не выступал против суверенитета и независимости Украины.

Президент России Владимир Путин ни разу не выступал против суверенитета и независимости Украины. Для него главное — нейтральный и безъядерный статус, отметил экс-премьер-министр Незалежной Николай Азаров в своем телеграмм-канале.

«Владимир Путин никогда не выступал против суверенной и независимой Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г. Ее ключевой пункт: Украина — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со всеми своими соседями», — подчеркнул политик.

Азаров уверен, что все беды Украины начались после госпереворота в2014 году. Тогда начали рушиться взаимоотношения с Москвой. Киевский режим взял курс на тотальную вражду с Россией и довел ситуацию до вооруженного конфликта, считает экс-премьер.

По словам Азарова, нынешние украинские власти отвергают мирное урегулирование. Они выполняют волю западных хозяев, резюмировал он.

Ранее «МК» писал, что на Украине в настоящий момент нет здравых политических партий. Поэтому даже проведение президентских выборов не привело бы к изменениям внешнеполитического курса страны, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.