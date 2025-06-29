Президент России Владимир Путин ни разу не выступал против суверенитета и независимости Украины. Для него главное — нейтральный и безъядерный статус, отметил экс-премьер-министр Незалежной Николай Азаров в своем телеграмм-канале.
«Владимир Путин никогда не выступал против суверенной и независимой Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г. Ее ключевой пункт: Украина — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со всеми своими соседями», — подчеркнул политик.
Азаров уверен, что все беды Украины начались после госпереворота в2014 году. Тогда начали рушиться взаимоотношения с Москвой. Киевский режим взял курс на тотальную вражду с Россией и довел ситуацию до вооруженного конфликта, считает экс-премьер.
По словам Азарова, нынешние украинские власти отвергают мирное урегулирование. Они выполняют волю западных хозяев, резюмировал он.
Ранее «МК» писал, что на Украине в настоящий момент нет здравых политических партий. Поэтому даже проведение президентских выборов не привело бы к изменениям внешнеполитического курса страны, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.