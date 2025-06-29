На Украине заявили о главной ошибке Киева в отношении Путина

«Владимир Путин никогда не выступал против суверенной и независимой Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г. Ее ключевой пункт: Украина — нейтральная, безъядерная страна, которая живет в мире со всеми своими соседями», — подчеркнул политик.