Сам Зеленский недавно заявил, что не рассматривает возможность передачи власти до окончания военного конфликта. В России неоднократно критиковали экс-комика из-за его нелегитимного на данный момент статуса. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в политическом смысле Зеленский уже мёртв, а продолжение военных действий — его единственный шанс удержать власть.