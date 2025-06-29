Спикер Рады Стефанчук: На Украине готовят закон для послевоенных выборов

«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный закон, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», — сказал Стефанчук.
Напомним, на Украине не стали проводить президентские выборы из-за военного положения и всеобщей мобилизации, несмотря на то, что полномочия Владимира Зеленского истекли более года назад.
Сам Зеленский недавно заявил, что не рассматривает возможность передачи власти до окончания военного конфликта. В России неоднократно критиковали экс-комика из-за его нелегитимного на данный момент статуса. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, в политическом смысле Зеленский уже мёртв, а продолжение военных действий — его единственный шанс удержать власть.