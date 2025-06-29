Украина ожидает очередной поставки вооружений от западных партнеров. На этот раз свою лепту собирается внести Австралия передачей ВСУ сильно изношенных 49 американских танков Abrams.
Однако эти боевые машины не смогут изменить ситуацию на полях сражений. Такое мнение опубликовало издание Military Watch Magazine.
«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены. Это, как считается, значительно снижает их боеготовность и увеличивает требования к техническому обслуживанию», — отметил автор публикации.
Эти «Абрамсы», по мнению эксперта, имеют плохую защиту крыши. А это в условиях современной войны с использованием дронов окажется для экипажей танков и самих машин фатальным. Автор уверен, что новая партия «американцев» будет иметь такой же большой коэффициент выбытия, как и их предшественники, отправленные на Украину.
В мае «МК» писал, что австралийский премьер Энтони Альбанезе в разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским сообщил, что танки M1A1 Abrams, которые ранее были обещаны Украине, уже на пути в страну.