Украина получит танки-самоубийцы американского производства

Эти «Абрамсы», по мнению эксперта, имеют плохую защиту крыши. А это в условиях современной войны с использованием дронов окажется для экипажей танков и самих машин фатальным. Автор уверен, что новая партия «американцев» будет иметь такой же большой коэффициент выбытия, как и их предшественники, отправленные на Украину.