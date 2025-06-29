В Мариуполе назначен новый мэр

Новым главой администрации Мариуполя назначен бывший председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов. Об этом сообщает РИА Новости.
Подтверждение назначения Кольцова предоставил Владимир Рогов — председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
На внеочередной сессии городского совета Мариуполя депутаты поддержали кандидатуру Кольцова на пост мэра, заявил Рогов в ходе избрания нового градоначальника.
Также Рогов оценил профессиональные качества Кольцова, охарактеризовав его как опытного управленца с талантом и системным мышлением.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал планы по созданию в Мариуполе крупного транспортного хаба. Также сообщалось, что Единый институт пространственного планирования РФ продолжает разработку проекта планирования города Мариуполя. В рамках этого проекта будут построены производственно-логистические центры общей площадью 66,5 тыс. кв. м. Это поможет обеспечить непрерывный процесс от производства до доставки продукции потребителям. Проектом также предусмотрено размещение значимых для жителей Мариуполя торговых объектов: автосалона с автотехцентром, магазина строительных товаров, супермаркета. Реализация предложений позволит создать около 2 600 рабочих мест, сократить время и затраты на логистику, а также внести существенный вклад в экономику за счет увеличения налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты.
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