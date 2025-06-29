В Мариуполе назначен новый мэр

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал планы по созданию в Мариуполе крупного транспортного хаба. Также сообщалось, что Единый институт пространственного планирования РФ продолжает разработку проекта планирования города Мариуполя. В рамках этого проекта будут построены производственно-логистические центры общей площадью 66,5 тыс. кв. м. Это поможет обеспечить непрерывный процесс от производства до доставки продукции потребителям. Проектом также предусмотрено размещение значимых для жителей Мариуполя торговых объектов: автосалона с автотехцентром, магазина строительных товаров, супермаркета. Реализация предложений позволит создать около 2 600 рабочих мест, сократить время и затраты на логистику, а также внести существенный вклад в экономику за счет увеличения налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты.