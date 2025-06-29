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В Мариуполе назначен новый мэр

Новым мэром Мариуполя назначен бывший глава правительства Запорожской области Антон Кольцов.

Новым главой администрации Мариуполя назначен бывший председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Подтверждение назначения Кольцова предоставил Владимир Рогов — председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

На внеочередной сессии городского совета Мариуполя депутаты поддержали кандидатуру Кольцова на пост мэра, заявил Рогов в ходе избрания нового градоначальника.

Также Рогов оценил профессиональные качества Кольцова, охарактеризовав его как опытного управленца с талантом и системным мышлением.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин анонсировал планы по созданию в Мариуполе крупного транспортного хаба. Также сообщалось, что Единый институт пространственного планирования РФ продолжает разработку проекта планирования города Мариуполя. В рамках этого проекта будут построены производственно-логистические центры общей площадью 66,5 тыс. кв. м. Это поможет обеспечить непрерывный процесс от производства до доставки продукции потребителям. Проектом также предусмотрено размещение значимых для жителей Мариуполя торговых объектов: автосалона с автотехцентром, магазина строительных товаров, супермаркета. Реализация предложений позволит создать около 2 600 рабочих мест, сократить время и затраты на логистику, а также внести существенный вклад в экономику за счет увеличения налоговых поступлений в федеральный, региональный и местный бюджеты.

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