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Маск предрек США долговое рабство

Илон Маск заявил, что законопроект Трампа может ввергнуть США в долговое рабство.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты могут оказаться в долговом рабстве. Такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.

«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.

Миллиардер уже не впервые негативно высказывается о законотворчестве Трампа.

Так, ранее он резко раскритиковал бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его отвратительной мерзостью.

При этом в Белом доме считают, что Маск критикует законопроект о сокращении федеральных расходов из собственной выгоды.

Американская пресса в связи с этим писала, что Трамп «рассержен» заявлениями предпринимателя. Кроме того, «ошеломлена» и команда президента США.

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