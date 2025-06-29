Маск предрек США долговое рабство

Соединенные Штаты могут оказаться в долговом рабстве. Такой прогноз сделал американский бизнесмен Илон Маск, комментируя законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.
«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал Маск в принадлежащей ему социальной сети Х.
Миллиардер уже не впервые негативно высказывается о законотворчестве Трампа.
Так, ранее он резко раскритиковал бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его отвратительной мерзостью.
При этом в Белом доме считают, что Маск критикует законопроект о сокращении федеральных расходов из собственной выгоды.
Американская пресса в связи с этим писала, что Трамп «рассержен» заявлениями предпринимателя. Кроме того, «ошеломлена» и команда президента США.