Госдеп: США поддерживают Украину, но акцентируют внимание на урегулировании

В интервью телеканалу Fox News она отметила, что Соединённые Штаты «больше всего» поддерживают Киев, включая содействие в организации мирных переговоров и саммитов.
«Наша дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы, безусловно, сфокусированы на этом», — заявила Брюс.
Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликтов как на Украине, так и на Ближнем Востоке. Трамп в ответ назвал слова Путина «очень приятными».
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