Госдеп: США поддерживают Украину, но акцентируют внимание на урегулировании

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность американскому коллеге Дональду Трампу за его усилия по урегулированию конфликтов как на Украине, так и на Ближнем Востоке. Трамп в ответ назвал слова Путина «очень приятными».