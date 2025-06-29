Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах страны

Иран отказывается допускать генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также запрещает установку новых камер на этих объектах. Об этом заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи.
По его словам, решение принято после того, как в иранском руководстве обнаружили, что информация о национальных ядерных объектах оказалась в распоряжении, как утверждается, израильской стороны. Это вызвало серьёзные опасения по поводу утечки чувствительных данных.
Агентство ISNA цитирует слова Хаджи-Бабаи, подчеркнувшего, что после таких инцидентов Иран не намерен больше предоставлять Гросси доступ к своим объектам или разрешать установку оборудования, связанного с международным мониторингом.
Ранее комитет по национальной безопасности парламента Ирана поддержал инициативу о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке.