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Иран запретил Гросси присутствовать на ядерных объектах страны

Сотрудников МАГАТЭ подозревают в разглашении информации о национальных ядерных объектах.

Источник: Аргументы и факты

Иран отказывается допускать генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также запрещает установку новых камер на этих объектах. Об этом заявил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи-Бабаи.

По его словам, решение принято после того, как в иранском руководстве обнаружили, что информация о национальных ядерных объектах оказалась в распоряжении, как утверждается, израильской стороны. Это вызвало серьёзные опасения по поводу утечки чувствительных данных.

Агентство ISNA цитирует слова Хаджи-Бабаи, подчеркнувшего, что после таких инцидентов Иран не намерен больше предоставлять Гросси доступ к своим объектам или разрешать установку оборудования, связанного с международным мониторингом.

Ранее комитет по национальной безопасности парламента Ирана поддержал инициативу о приостановке взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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