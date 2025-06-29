На Западе раскрыли подробности об отправленных на Украину танках Abrams

Как отмечается в статье, переданные Киеву танки уже прослужили десятилетия и сильно изношены, поэтому их боеготовность значительно снижена. Кроме того, Abrams имеют слабозащищенную крышу, что делает их малоэффективными в условиях современной войны с широким использованием беспилотников, пишет издание.