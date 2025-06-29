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«Запомни это, Сербия»: Протестующие в Белграде призвали к гражданской войне

Спикер парламента Ана Брнабич обвинила протестующих в призывах к «уничтожению Сербии» и разжигании гражданской войны. Об этом она написала в соцсети Х.

«Они закончили ужасным призывом к уничтожению Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Запомни это, Сербия», — написала она.

Напомним, в Сербии проходит крупномасштабная акция протеста, в которой участвуют около 36 тысяч граждан. Основное их требование — проведение досрочных выборов в парламент. Согласно данным Министерства внутренних дел, участники акции заблокировали площадь Славия и соседние улицы в центре Белграда, что привело к полной остановке движения транспорта. Начались столкновения с полицией.