«Запомни это, Сербия»: Протестующие в Белграде призвали к гражданской войне

Напомним, в Сербии проходит крупномасштабная акция протеста, в которой участвуют около 36 тысяч граждан. Основное их требование — проведение досрочных выборов в парламент. Согласно данным Министерства внутренних дел, участники акции заблокировали площадь Славия и соседние улицы в центре Белграда, что привело к полной остановке движения транспорта. Начались столкновения с полицией.