Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху

В четверг Нетаньяху попросил суд о двухнедельной отсрочке в даче показаний по судебному разбирательству против него, объяснив это сложившейся обстановкой в регионе и необходимостью посвящать все свое время решению текущих задач, в том числе по управлению войной в Газе и освобождению заложников. Суд отклонил запрос, заявив, что для подобного решения не было представлено оснований или доводов.