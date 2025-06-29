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Трамп призвал прекратить судебные дела против Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал прекратить судебные дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что глава кабмина стал жертвой «охоты на ведьм».

Источник: Reuters

«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху… Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. “Это пародия на “правосудие”, —написал Трамп.

По словам Трампа, Нетаньяху в настоящее время находится в процессе переговоров о соглашении с палестинским движением ХАМАС, которое будет включать в себя освобождение удерживаемых заложников.

«Это безумие — делать то, что вышедшие из-под контроля прокуроры делают с Биби Нетаньяху… Мы не собираемся этого терпеть», — добавил Трамп, призвав «отпустить» израильского премьера.

В четверг Нетаньяху попросил суд о двухнедельной отсрочке в даче показаний по судебному разбирательству против него, объяснив это сложившейся обстановкой в регионе и необходимостью посвящать все свое время решению текущих задач, в том числе по управлению войной в Газе и освобождению заложников. Суд отклонил запрос, заявив, что для подобного решения не было представлено оснований или доводов.

В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В соответствии с судейским постановлением Нетаньяху должен давать показания три раза в неделю, однако этот график неоднократно нарушался по разным причинам.

В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Самые серьезные обвинения в получении взятки выдвинуты по так называемому «делу 4000» о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам «2000» и «1000». «Дело 1000» касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков — эксклюзивных сигар и шампанского — от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следователи полагают, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.

В «деле 2000» речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности главы правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом». Нетаньяху ранее заявлял, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.

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