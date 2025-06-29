Страны НАТО потратили $21 млрд на американское оружие в 2024 году

Полагаясь на американское оружие, Европа спонсирует рабочие места в США и производственную базу страны, отметил он. Вместе с тем он заявил, что альянс должен адаптироваться к «все более опасному миру», который таковым делают противники НАТО и нестабильность на границах военно-политического блока.