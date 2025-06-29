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Страны НАТО потратили $21 млрд на американское оружие в 2024 году

Страны-союзники США по НАТО приобрели у Вашингтона вооружений и военной техники на $21 млрд в прошлом году. Об этом сообщил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

«Разрыв между американскими военными инновациями и остальным миром огромен. И для того, чтобы НАТО поддерживало надежное сдерживание, альянс полагается на американские технологии, которые обеспечивают основу нашей коллективной обороны», — указано в письме Уитакера.

Полагаясь на американское оружие, Европа спонсирует рабочие места в США и производственную базу страны, отметил он. Вместе с тем он заявил, что альянс должен адаптироваться к «все более опасному миру», который таковым делают противники НАТО и нестабильность на границах военно-политического блока.

Страны ЕС желают отказаться от закупок американского оружия, писал накануне Bloomberg. Это связано с нынешним руководством США: с заявлениями президента страны Дональда Трампа о захвате Гренландии и временной приостановки военной помощи Украине со стороны Штатов.

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