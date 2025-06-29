Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Спикер парламента Сербии и бывший премьер-министр Ана Брнабич заявила, что участники недавней акции протеста в Белграде выступили с призывами, угрожающими целостности страны. В своём сообщении в соцсети X* она обвинила протестующих в том, что они фактически призывали к гражданской войне и уничтожению Сербии.
Акция прошла накануне национального праздника Видовдан. По сообщениям, студенты и оппозиционно настроенные граждане забросали полицейский кордон возле здания администрации президента петардами и различными предметами. В ответ силы правопорядка применили дубинки и слезоточивый газ, после чего вытеснили протестующих с площади, установив оцепление. После этого толпа начала расходиться.
Брнабич выразила возмущение тем, что протест завершился, по её словам, не патриотическими лозунгами, а открытым враждебным призывом, направленным против страны. Она также обратила внимание на активную информационную поддержку протестов со стороны хорватских СМИ, которые, по её мнению, подливают масла в огонь напряжённой ситуации.
Ранее министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич прокомментировал нападение участников акции протеста на правоохранителей, он осудил случившееся, а также заявил, что задержать все причастные к беспорядкам будут задержаны.
*Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.