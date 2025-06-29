Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии

Брнабич выразила возмущение тем, что протест завершился, по её словам, не патриотическими лозунгами, а открытым враждебным призывом, направленным против страны. Она также обратила внимание на активную информационную поддержку протестов со стороны хорватских СМИ, которые, по её мнению, подливают масла в огонь напряжённой ситуации.