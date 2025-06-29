Мерц: у части населения Германии укоренился страх войны с Россией

Ранее Фридрих Мерц уже заявлял о снятии ограничений на использование немецкого оружия Украиной, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. Внутриполитическая дискуссия в Германии по вопросу отношений с Россией продолжается. Группа влиятельных политиков правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) выступила с инициативой возобновления диалога с Россией и отмены планов размещения американских ракет на территории ФРГ.