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Спецпосланник США Уиткофф планирует начать переговоры с Ираном по ядерной сделке

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшие дни начнёт переговоры с иранскими властями, направленные на возможное заключение соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Источник: Life.ru

По информации источников телеканала, ключевым вопросом обсуждения станет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций, наложенных на Тегеран. На данный момент отсутствуют детали о месте проведения переговоров и уровне представительства со стороны Исламской Республики.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг возобновление переговоров с США по ядерной программе. По словам дипломата, Тегеран имеет неприятный опыт общения с Вашингтоном, который «предал переговоры в середине процесса».

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