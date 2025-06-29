Спецпосланник США Уиткофф планирует начать переговоры с Ираном по ядерной сделке

По информации источников телеканала, ключевым вопросом обсуждения станет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций, наложенных на Тегеран. На данный момент отсутствуют детали о месте проведения переговоров и уровне представительства со стороны Исламской Республики.
Ранее Life.ru писал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг возобновление переговоров с США по ядерной программе. По словам дипломата, Тегеран имеет неприятный опыт общения с Вашингтоном, который «предал переговоры в середине процесса».
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