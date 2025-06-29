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Страны НАТО закупили у Вашингтона в 2024 году оружия на $21 млрд

Постпред США при НАТО Уитэкер заявил, что США опережают союзников по военным инновациям.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО закупили у Соединенных Штатов вооружений на общую сумму порядка 21 млрд долларов. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер. Заявление Уитэкера распространила пресс-служба Госдепа.

«Лишь в 2024 году союзники по НАТО закупили военную технику на $21 млрд в Соединенных Штатах, что обеспечило поддержку производства и способствовало созданию рабочих мест в стране», — сказано в документа.

Уитэкер добавил, что страны НАТО должны «полагаться на американские технологии», так как, по его мнению, США опережают союзников по оборонным инновациям.

Ранее сообщалось, что американские власти обращаются к европейским странам с призывом закупать американское вооружение с целью поддержки и укрепления НАТО.

Также сообщалось, что Пентагон напуган планами Европы отказаться от оружия США.

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