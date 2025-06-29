Страны НАТО закупили у Вашингтона в 2024 году оружия на $21 млрд

Страны НАТО закупили у Соединенных Штатов вооружений на общую сумму порядка 21 млрд долларов. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер. Заявление Уитэкера распространила пресс-служба Госдепа.
«Лишь в 2024 году союзники по НАТО закупили военную технику на $21 млрд в Соединенных Штатах, что обеспечило поддержку производства и способствовало созданию рабочих мест в стране», — сказано в документа.
Уитэкер добавил, что страны НАТО должны «полагаться на американские технологии», так как, по его мнению, США опережают союзников по оборонным инновациям.
Ранее сообщалось, что американские власти обращаются к европейским странам с призывом закупать американское вооружение с целью поддержки и укрепления НАТО.
Также сообщалось, что Пентагон напуган планами Европы отказаться от оружия США.