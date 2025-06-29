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Херсонская область готовит иск к Украине о возмещении ущерба от обстрелов

Власти Херсонской области разрабатывают механизм взыскания с Украины компенсации за разрушения, вызванные обстрелами ВСУ.

Власти Херсонской области разрабатывают механизм взыскания с Украины компенсации за разрушения, вызванные обстрелами ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

По словам главы области, каждый случай повреждения инфраструктуры и вред гражданскому населению тщательно документируется силами МЧС, прокуратуры и экспертных служб. Собранные материалы станут основой для коллективного иска против украинских властей.

«Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб», — подчеркнул Сальдо.

Ранее сообщалось, что российские войска укрепляют позиции в Волчанске, отражая контратаки ВСУ.