Власти Херсонской области разрабатывают механизм взыскания с Украины компенсации за разрушения, вызванные обстрелами ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
По словам главы области, каждый случай повреждения инфраструктуры и вред гражданскому населению тщательно документируется силами МЧС, прокуратуры и экспертных служб. Собранные материалы станут основой для коллективного иска против украинских властей.
«Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб», — подчеркнул Сальдо.
Ранее сообщалось, что российские войска укрепляют позиции в Волчанске, отражая контратаки ВСУ.