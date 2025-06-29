Маск: США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта Дональда Трампа

Маск обратил внимание на парадоксальную природу документа — несмотря на декларируемое сокращение федеральных расходов, закон предусматривает масштабные налоговые льготы, что, по оценкам бюджетного управления Конгресса, приведёт к резкому росту государственного долга и дефициту бюджета.
«Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству», — написал Маск.
Ранее бизнесмен уже высказывал опасения относительно потенциального банкротства Соединённых Штатов. Он заявлял, что действующая финансовая стратегия, связанная с уровнем государственного долга, который уже достиг 37 триллионов долларов, может иметь серьёзные негативные последствия.