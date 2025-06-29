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Российские войска завершают выход на границу ЛНР: остался 1 км

Российская армия продолжает освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских националистов.

Российская армия продолжает освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских националистов. Сейчас идет зачистка села Петровское, а до границы остается всего 1 километр. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС,

«Что касается Петровского, здесь идет планомерное продвижение, одновременно ведется зачистка территории. Сразу хочу отметить, что сейчас от передовых позиций ВС РФ до административной границы Луганской Народной Республики осталось около 1 км», — пояснил он.

Марочко также спрогнозировал, в какой срок ВС России пройдет оставшийся километр до границы. По его мнению, в течение следующей недели российские войска сделают это.

Ранее «МК» писал, что российские войска практически полностью освободили Луганскую Народную Республику. Под контролем врага пока остается всего полпроцента территории региона, отмечал Марочко.