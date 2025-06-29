В ходе протестов в Белграде пострадали полицейские и гражданские

В субботних столкновениях в сербской столице пострадали шесть сотрудников полиции и двое гражданских лиц. Как сообщил начальник полиции Драган Васильевич, инцидент произошел после завершения митинга на площади Славия, когда часть протестующих попыталась прорваться к зданию парламента.
По данным МВД Сербии, участники акции демонтировали ограждения и атаковали полицейский кордон в районе Пионерского парка. После пяти-шести минут противостояния правоохранители были вынуждены применить силу для пресечения беспорядков. В результате задержаны несколько десятков человек, которые будут привлечены к ответственности.
«Несколько десятков правонарушителей и хулиганов были задержаны и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. К сожалению, шесть полицейских получили ранения, их состояние сейчас уточняется. Также ранены два гражданина, которые находятся в медучреждении, характер их травм пока неизвестен», — сказал начальник полиции.
Главный прокурор Белграда Ненад Стефанович пообещал, что все виновные в нападениях на полицию и государственные учреждения будут установлены. Состояние пострадавших уточняется.
Ранее сербские власти пообещали найти виновных в нападении на полицию во время протестов.