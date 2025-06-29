В ходе протестов в Белграде пострадали полицейские и гражданские

«Несколько десятков правонарушителей и хулиганов были задержаны и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. К сожалению, шесть полицейских получили ранения, их состояние сейчас уточняется. Также ранены два гражданина, которые находятся в медучреждении, характер их травм пока неизвестен», — сказал начальник полиции.