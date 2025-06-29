Принятие нового законопроекта Линдси Грэма* нанесет больше ущерба самим Соединенным Штатам, поскольку вынудит их начать торговую войну с остальным миром, утверждает Джим Джерати в статье Washington Post.
«Формально, инициатива сенатора Линдси Грэма*, предполагающая введение беспрецедентных по жесткости и масштабу последствий торговых санкций против России, должна удовлетворять сторонников Украины. Однако возникает проблема: сколь бы решительным ни был данный закон, он означает объявление торговой войны практически всем остальным странам. Тем самым Америка сама себе вредит назло российскому президенту Владимиру Путину», — говорится в статье.
В начале апреля Грэм*, известный своей антироссийской позицией, представил в Конгрессе санкционный проект. Он предполагает установление 500-процентных импортных пошлин на товары из государств, приобретающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган на фоне активных переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию украинского конфликта.
В России неоднократно заявляли, что страна выдержит санкционное давление, инициированное недружественными государствами несколько лет назад и продолжающее усиливаться. В западных странах также не раз признавали неэффективность ограничительных мер.
Президент Владимир Путин ранее указывал, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией ее оппонентов, а санкции нанесли серьезный урон всей глобальной экономике. По его словам, главная цель Запада — снижение уровня жизни миллионов людей.
*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.