WP: принятие законопроекта Грэма* принесет больше вреда самим США

«Формально, инициатива сенатора Линдси Грэма*, предполагающая введение беспрецедентных по жесткости и масштабу последствий торговых санкций против России, должна удовлетворять сторонников Украины. Однако возникает проблема: сколь бы решительным ни был данный закон, он означает объявление торговой войны практически всем остальным странам. Тем самым Америка сама себе вредит назло российскому президенту Владимиру Путину», — говорится в статье.