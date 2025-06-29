Норвегия создает сложности для работ на Шпицбергене, заявил посол

«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицберген — ред.) таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», — сказал глава дипмиссии.
Посол при этом добавил, что текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу имеют прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом.
«Нужно отметить, что Норвегия с отдельными исключениями присоединилась ко всем секторальным (по части Шпицбергена сделано изъятие из санкционного режима в отношении заходов наших судов на архипелаг) и персональным санкциям ЕС, что очевидным образом противоречит Договору о Шпицбергене, поскольку ставит российских экономоператоров и ученых в дискриминируемое положение», — подчеркнул дипломат.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.