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Норвегия создает сложности для работ на Шпицбергене, заявил посол

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Власти Норвегии пытаются укрепить свой суверенитет над архипелагом Шпицберген, что усложняет проведение там российской научной и хозяйственной деятельности, заявил в интервью РИА Новости посол России в Осло Николай Корчунов.

Источник: © РИА Новости

«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом (Шпицберген — ред.) таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», — сказал глава дипмиссии.

Посол при этом добавил, что текущие контакты с норвежской стороной по архипелагу имеют прагматичный характер и осуществляются преимущественно на уровне норвежского руководства архипелагом.

«Нужно отметить, что Норвегия с отдельными исключениями присоединилась ко всем секторальным (по части Шпицбергена сделано изъятие из санкционного режима в отношении заходов наших судов на архипелаг) и персональным санкциям ЕС, что очевидным образом противоречит Договору о Шпицбергене, поскольку ставит российских экономоператоров и ученых в дискриминируемое положение», — подчеркнул дипломат.

Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.