FT сообщила об обдумывании Нетаньяху следующего шага после войны с Ираном

По мнению газеты, Нетаньяху пытается по максимуму использовать политический момент. Опросы касательно конфликта с Ираном показывают 80% поддержки со стороны израильтян.
При этом большая часть населения Израиля считает, что это была решительная победа еврейского государства.
Израильский министр обороны Исраэль Кац 27 июня заявил, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план действий против Ирана, который предусматривает сохранение воздушного превосходства и меры по предотвращению ядерного и ракетного развития Тегерана. К тому же в ЦАХАЛ должны подготовить меры против Исламской Республики «за поддержку террористической деятельности» против Израиля.