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FT сообщила об обдумывании Нетаньяху следующего шага после войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на волне эйфории после войны с Ираном обдумывает свой следующий шаг. Об этом в субботу, 28 июня, пишет газета Financial Times (FT).

Источник: Reuters

По мнению газеты, Нетаньяху пытается по максимуму использовать политический момент. Опросы касательно конфликта с Ираном показывают 80% поддержки со стороны израильтян.

При этом большая часть населения Израиля считает, что это была решительная победа еврейского государства.

Израильский министр обороны Исраэль Кац 27 июня заявил, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) разработать план действий против Ирана, который предусматривает сохранение воздушного превосходства и меры по предотвращению ядерного и ракетного развития Тегерана. К тому же в ЦАХАЛ должны подготовить меры против Исламской Республики «за поддержку террористической деятельности» против Израиля.

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