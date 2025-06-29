США рискуют пострадать от собственных санкций против России.
Принятый в США законопроект о жестких санкциях против России может обернуться экономическими потерями для самих Штатов. Документ предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары из стран, сотрудничающих с Москвой в сфере энергоресурсов. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«На бумаге, законопроект сенатора Линдси Грэма (Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом), который подразумевает принятие самых жестких и имеющих глубокие последствия торговых санкций против России, должен радовать тех, кто поддерживает Украину. Но есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всеми остальным миром. Таким образом, Америка наступает на свои же грабли назло президенту России Владимиру Путину», — пишет Washington Post.
Издание отмечает, что законопроект поступил в конгресс США в апреле и стал частью обсуждения путей завершения конфликта на Украине. Он предусматривает санкции против стран, покупающих у России нефть, газ и уран. В России заявили, что адаптировались к давлению, а на Западе признают, что ограничения не дали желаемого эффекта. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что санкции нанесли удар по мировой экономике и нацелены на ухудшение жизни миллионов людей.
Ранее американские СМИ и эксперты предупреждали, что новый пакет санкций может привести к разрыву экономических связей США с крупнейшими торговыми партнерами, включая Китай, Индию и ряд европейских стран, которые продолжают покупать у России энергоресурсы. Законопроект, внесенный в Конгресс в апреле двухпартийной группой сенаторов, предусматривает не только повышение пошлин, но и введение вторичных санкций против партнеров Москвы, что, по мнению аналитиков, может ударить по интересам самой американской экономики.
*Линдси Грэм — внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.