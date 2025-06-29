Издание отмечает, что законопроект поступил в конгресс США в апреле и стал частью обсуждения путей завершения конфликта на Украине. Он предусматривает санкции против стран, покупающих у России нефть, газ и уран. В России заявили, что адаптировались к давлению, а на Западе признают, что ограничения не дали желаемого эффекта. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал, что санкции нанесли удар по мировой экономике и нацелены на ухудшение жизни миллионов людей.