Сальдо: Херсонская область потребует от Киева репараций

Сальдо заявил о разработке механизма возмещения ущерба.
Власти Херсонской области начали разработку механизма, по которому Украина будет обязана компенсировать ущерб, нанесенный региону в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом 29 июня сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Да, такой механизм разрабатывается. Обстрелы украинской армии нанесли колоссальный ущерб жизням, здоровью людей и гражданской инфраструктуре. Фиксируем каждый эпизод, ведем оценку по линии МЧС, прокуратуры и экспертных служб», — заявил Владимир Сальдо РИА Новости. Он подчеркнул, что все случаи обстрелов тщательно документируются, а ущерб оценивается профильными ведомствами.
Глава региона отметил, что в дальнейшем собранные материалы станут основой для коллективного иска к украинским властям. По его словам, компенсация ущерба станет одним из ключевых требований, которые будут предъявлены Киеву официально.
Херсонская область стала субъектом России после референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время российские структуры контролируют около 75% территории региона, пишет РИА Новости, однако часть правобережья Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает наносить удары по населенным пунктам области.