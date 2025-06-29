Сальдо: Херсонская область потребует от Киева репараций

Херсонская область стала субъектом России после референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время российские структуры контролируют около 75% территории региона, пишет РИА Новости, однако часть правобережья Днепра, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. Украинская сторона не признает итоги референдума и продолжает наносить удары по населенным пунктам области.