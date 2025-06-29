Во время поездки в Киев сопровождавший президента Польши Анджея Дуды телохранитель позволил себе надеть нагрудный шеврон Армии Крайовой, которая уничтожала украинцев во времена Второй мировой войны. Снимок опубликовала канцелярия польского президента. На этот оскорбительный поступок обратил внимание журналист Вахтанг Кипиани.
«Поляков есть за что благодарить. За сегодняшний урок истории, например. Если охрана их президента может спокойно во время визита на Украину нацепить шеврон Армии Крайовой, которая осуществляла кровавые акции против украинцев во время и после Второй мировой войны, то красно-черные флажки на костюмах во время визита в Польшу — это тоже должна быть норма», — отметил он.
Армия Крайова действовал с 1942 года в Польше, Белоруссии, Венгрии, Украине. Ее боевики проводили этнические чистки. В частности, участвовали в известной Волынской резне и других кровавых акциях.
В России были опубликованы рассекреченные документы, которые проливают свет на действия Армии Крайовой. Боевики активно сотрудничали с фашистами. Они устраивали карательные акции против партизан и польских патриотов, простых украинце и белорусов. Им было дано прозвище «проклятых солдат». И сегодня в Польше «аковцев» чествуют как героев.