МИД Франции: новый пакет санкций ЕС против РФ могут принять в ближайшие дни

Франция ожидает, что 18-й пакет антироссийских санкций может быть утверждён Евросоюзом в ближайшие дни, заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI.
«В ближайшие дни, так как переговоры подходят к завершению», — уточнил он, отвечая на вопрос журналистов о сроках согласования рестрикций.
Глава МИД Франции также добавил, что Европа координирует свои действия в рамках указанного процесса с американскими сенаторами.
Напомним, 27 июня председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. При этом они договорились продлить ранее уже действующие ограничения.
Вместе с тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность, что Еврокомиссия сможет продвинуть инициативу по прекращению импорта российского газа в Европу.