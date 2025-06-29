Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский, неоднократно заявляя о стремлении Киева к победе над Россией, вдруг сменил позицию. Теперь даже Западу «не обязательно» поражение Москвы. Так выразился сенатор Алексей Пушков в программе «Право Знать» на RuTube.
При этом спикер подчеркнул, что Запад будет защищать Киев до последнего. Однако без поддержки США это будет крайне нелегко, заметил сенатор. По его мнению, Европа активно переманивает Вашингтон на свою сторону.
«Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — заявил Алексей Пушков.
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