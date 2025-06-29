Глава киевского режима Владимир Зеленский перестал доказывать западным хозяевам, что Украина способна победить Россию в конфликте. Теперь он сменил риторику и хочет добиться ничьей, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«Он пытается уцепиться, ему важно доказать, что Россия не побеждает, что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — поделился мнением сенатор после саммита НАТО.
Пушков уверен, что Незалежная для западных партнеров Киева давно стала «филиалом». И они, по его словам, будут делать все возможное, чтобы его защитить.
Однако для достижения этой цели им важно, чтобы на их сторону перешел президент США Дональд Трамп. Поэтому на саммите и было столько лести в отношении американского лидера, резюмировал Пушков.
Ранее «МК» писал, что раболепие и явное подхалимство генерального секретаря НАТО Марка Рютте по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса раздражило некоторых европейских чиновников.