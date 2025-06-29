Пушков: Зеленский резко поменял отношение к конфликту с Россией

«Он пытается уцепиться, ему важно доказать, что Россия не побеждает, что еще можно удержаться и что-то сделать. Западу даже не обязательна победа Украины, это уже не важно. Достаточно того, чтобы она не проиграла. И вот Зеленский отыгрывает эту линию», — поделился мнением сенатор после саммита НАТО.