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Мерц заявил об ужасе немцев из-за России

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие граждане страны испытывают страх перед войной с Россией. Однако сам политик не видит оснований для таких опасений. Об этом он сообщил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

Источник: Life.ru

«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — отметил Мерц.

Он подчеркнул, что Германии нужен «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик также добавил, что стране стоит активнее развивать свои вооружённые силы, так как армия испытывает нехватку людей и техники. Кроме того, канцлер не исключил возвращения обязательной военной службы в ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил Россию о возможной войне. По его словам, новая оборонная стратегия НАТО предполагает немедленный и симметричный ответ на агрессию. Он упомянул, что на саммите альянса в конце июня обсудят увеличение военных расходов и сценарии быстрой реакции.

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