Мерц заявил об ужасе немцев из-за России

Он подчеркнул, что Германии нужен «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». Политик также добавил, что стране стоит активнее развивать свои вооружённые силы, так как армия испытывает нехватку людей и техники. Кроме того, канцлер не исключил возвращения обязательной военной службы в ФРГ.