Норвегия занялась вредительством на архипелаге Шпицберген в отношении РФ

Норвежские власти начали вести дискриминирующую работу по отношению к российским ученым и экономоператоров на архипелаге Шпицберген. Это делается для усиления суверенитета Норвегии на данной территории, рассказал российский посол в Осло Николай Корчунов, передает РИА Новости.
«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», — пояснил дипломат.
Посол отметил, что Норвегия поддержала антироссийские санкции ЕС. Это, по его словам, противоречит Договору о Шпицбергене. Такое поведение можно считать дискриминацией, уверен Корчунов.
Шпицберген был закреплен за Норвегией в 1920 году. Однако государства-участники данного договора, в число которых входит и Россия, имеют равное право на пользование ресурсами архипелага.