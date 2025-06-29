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Сын Трампа Эрик рассказал о возможном преемнике отца

Эрик Трамп заявил, что половина политиков, которые у него на виду, совершенно не впечатляет его.

Источник: Аргументы и факты

Один из членов семьи американского лидера Дональда Трампа может в будущем стать его приемником, рассказал средний сын главы Белого дома, вице-президент The Trump Organization Эрик Трамп.

Ему задали вопрос, существует ли возможность того, что на президентских выборах в США в 2028 году кандидатом будет кто-то из родственников политика.

«Кто знает?» — ответил Эрик Трамп в интервью газете Financial Times.

Сын президента выразил мнение, что он и другие члены семьи могли бы согласиться на то, чтобы их дети пережили то же самое, с чем столкнулись они за последнее десять лет.

Вице-президент The Trump Organization также отметил, что половина политиков, которые у него на виду, совершенно не впечатляет его. Эрик Трамп считает, что на их месте мог бы действовать более эффективно.

Напомним, в конце мая американское издание Hill опубликовало список из семи возможных кандидатов на роль преемника Дональда Трампа. В их числе оказался старший сын политика Дональд Трамп-младший.

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