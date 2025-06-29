Иран способен быстро возобновить производство урана — Гросси

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стремление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси инспектировать повреждённые объекты ядерной программы лишено смысла и может содержать злой умысел. Он указал, что парламент Ирана утвердил решение о прекращении взаимодействия исламской республики с МАГАТЭ ввиду причастности гендиректора к сокрытию данных: десять лет назад агентство формально заявило о «полном решении всех проблем».