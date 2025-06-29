Иран способен быстро возобновить производство урана — Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран обладает потенциалом восстановить выпуск обогащённого урана за несколько месяцев, имея требуемые производственные и технические ресурсы.
«Они могут получить… в течение нескольких месяцев, или меньше… несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащённый уран», — заявил Гросси в беседе с американским телеканалом CBS.
Руководитель агентства подчеркнул наличие у Ирана производственных и технических мощностей для выпуска обогащённого урана.
В связи с этим Гросси повторно призвал возобновить диалог и отыскать «технически обоснованное» решение проблемы иранской ядерной программы, указав на существующую для этого возможность.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что стремление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси инспектировать повреждённые объекты ядерной программы лишено смысла и может содержать злой умысел. Он указал, что парламент Ирана утвердил решение о прекращении взаимодействия исламской республики с МАГАТЭ ввиду причастности гендиректора к сокрытию данных: десять лет назад агентство формально заявило о «полном решении всех проблем».
В четверг председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил о публикации властями закона о прекращении сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он обозначил агентство как «покровителя и прислужника» Израиля, заявив о невозможности сотрудничества с МАГАТЭ без гарантий безопасности иранских ядерных объектов.
Израиль в ночь на 13 июня инициировал операцию против Ирана, обвинив его в осуществлении скрытой военно-ядерной программы. Мишенями авиаударов и диверсионных групп выступили ядерные центры, высший командный состав, ведущие физики-ядерщики, авиабазы.
Иран опроверг обвинения, предприняв ответные атаки. Противники на протяжении 12 суток обменивались ударами; США присоединились, нанеся единичный удар по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. Затем Тегеран 23 июня вечером осуществил ракетный обстрел базы США «Эль-Удейд» в Катаре, заявив об отсутствии планов дальнейшего обострения.
Президент США Дональд Трамп впоследствии выразил мнение, что атакой на американскую базу в Катаре Иран «сбросил напряжение», открыв путь к миру на Ближнем Востоке. Он также сообщил о договорённости Израиля и Ирана о перемирии, которое через 24 часа должно ознаменовать «формальное завершение 12-дневного конфликта».
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