В США предупредили о последствиях принятия антироссийского проекта Грэма*

Американский сенатор Линдси Грэм* разработал законопроект, подразумевающий принятие жестких торговых антироссийских санкций. Однако документ, в первую очередь, отразится на Вашингтоне. Штатам придется вступить в торговую войну со всем миром, пишет The Washington Post.
В материале сказано, что Вашингтон «наступает на свои же грабли», пытаясь делать всё назло президенту РФ Владимиру Путину. Последствия от введения предложенного антироссийского законопроекта будут огромными.
«Есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем миром», — говорится в статье.
Как ранее заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон не планирует вводить новые санкции против РФ. Он отметил, что Москва и Киев могут добиться мира путем дипломатии.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.