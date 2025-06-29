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В США предупредили о последствиях принятия антироссийского проекта Грэма*

WP: антироссийский законопроект Грэма* принесет больше вреда самим США.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор Линдси Грэм* разработал законопроект, подразумевающий принятие жестких торговых антироссийских санкций. Однако документ, в первую очередь, отразится на Вашингтоне. Штатам придется вступить в торговую войну со всем миром, пишет The Washington Post.

В материале сказано, что Вашингтон «наступает на свои же грабли», пытаясь делать всё назло президенту РФ Владимиру Путину. Последствия от введения предложенного антироссийского законопроекта будут огромными.

«Есть проблема: каким бы смелым ни был этот закон, он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем миром», — говорится в статье.

Как ранее заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон не планирует вводить новые санкции против РФ. Он отметил, что Москва и Киев могут добиться мира путем дипломатии.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом.

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