Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Сумском направлении ВСУ используют принудительно мобилизованных с заградотрядами

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил агентству ТАСС, что украинское командование применяет на Сумском направлении принудительно мобилизованных военнослужащих, за которыми размещены заградительные отряды.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил агентству ТАСС, что украинское командование применяет на Сумском направлении принудительно мобилизованных военнослужащих, за которыми размещены заградительные отряды.

По информации генерал-лейтенанта, эти отряды предотвращают отступление передовых подразделений и ликвидируют военнослужащих, пытающихся сдаться в плен. Алаудинов отметил, что российские силы сосредоточились на поиске и уничтожении сохранивших боеспособность элитных подразделений ВСУ.

«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — заявил Алаудинов.

Ранее сообщалось, что Херсонская область готовит иск к Украине о возмещении ущерба от обстрелов.