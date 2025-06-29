На Сумском направлении ВСУ используют принудительно мобилизованных с заградотрядами

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил агентству ТАСС, что украинское командование применяет на Сумском направлении принудительно мобилизованных военнослужащих, за которыми размещены заградительные отряды.
По информации генерал-лейтенанта, эти отряды предотвращают отступление передовых подразделений и ликвидируют военнослужащих, пытающихся сдаться в плен. Алаудинов отметил, что российские силы сосредоточились на поиске и уничтожении сохранивших боеспособность элитных подразделений ВСУ.
«На данный момент я бы не сказал, что какие-то спецподразделения серьезные нам противостоят. ВСУ туда забрасывают все больше и больше людей, которых они отлавливают на улице, за ними же выставляются заградотряды», — заявил Алаудинов.
Ранее сообщалось, что Херсонская область готовит иск к Украине о возмещении ущерба от обстрелов.