России не нужны дополнительные военные расходу, чтобы одержать победу в возможном конфликте с НАТО. Москва даже наоборот собирается их снижать. Это говорит об уверенности президента РФ Владимира Путина в своей армии, отметил британский аналитик Александр Меркурис.
«Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро», — считает он.
Меркурис подсчитал, что сегодня Россия в условиях военного конфликта тратит меньше, чем США во время прямого противостояния с Вьетнамом и КНДР. Это свидетельствует о том, что Москва, снижая оборонные расходы при намерении НАТО их увеличить, способна справиться в любой угрозой, которая может прийти со стороны Североатлантического альянса, заключил аналитик.
Во время своего выступления на саммите ЕАЭС Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что заявления о якобы желании России напасть на страны НАТО являются полной чушью. И тогда добавил, что РФ намерена даже уменьшить военный бюджет в ближайшем будущем, в то время как Запад настроен на его рост.