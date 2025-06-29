На Западе восхитились смелостью Путина в противостоянии с НАТО

Во время своего выступления на саммите ЕАЭС Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что заявления о якобы желании России напасть на страны НАТО являются полной чушью. И тогда добавил, что РФ намерена даже уменьшить военный бюджет в ближайшем будущем, в то время как Запад настроен на его рост.