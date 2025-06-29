Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе восхитились смелостью Путина в противостоянии с НАТО

России не нужны дополнительные военные расходу, чтобы одержать победу в возможном конфликте с НАТО.

России не нужны дополнительные военные расходу, чтобы одержать победу в возможном конфликте с НАТО. Москва даже наоборот собирается их снижать. Это говорит об уверенности президента РФ Владимира Путина в своей армии, отметил британский аналитик Александр Меркурис.

«Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро», — считает он.

Меркурис подсчитал, что сегодня Россия в условиях военного конфликта тратит меньше, чем США во время прямого противостояния с Вьетнамом и КНДР. Это свидетельствует о том, что Москва, снижая оборонные расходы при намерении НАТО их увеличить, способна справиться в любой угрозой, которая может прийти со стороны Североатлантического альянса, заключил аналитик.

Во время своего выступления на саммите ЕАЭС Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что заявления о якобы желании России напасть на страны НАТО являются полной чушью. И тогда добавил, что РФ намерена даже уменьшить военный бюджет в ближайшем будущем, в то время как Запад настроен на его рост.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше