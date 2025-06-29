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В Германии захотели доступ к европейскому ядерному оружию

Глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан призвал обеспечить Германии доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции. По его словам, американское вооружение не достаточно для защиты страны.

«Мы должны обсудить германское или европейское участие в доступе к арсеналу атомного оружия Франции и Великобритании, возможно, собственное участие вместе с другими европейскими государствами», — приводит его слова газета Die Welt.

Шпан подчеркнул, что европейские государства должны активно вести разговор о создании общего «ядерного зонтика». При этом он считает, что ФРГ должна сыграть ведущую роль в этом процессе. Политик отметил, что без ядерного сдерживания страны ЕС рискуют стать «игрушками мировой политики».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что многие граждане страны испытывают страх перед войной с Россией. Он добавил, что Берлину следует активнее развивать свои вооружённые силы.

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