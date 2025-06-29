Гросси: Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил он в интервью американской телекомпании CBS. «Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и больше ничего нет», — подчеркнул Гросси, говоря о том, какие компоненты ядерной программы сохранил Иран после ударов США и Израиля по объектам в исламской республике.