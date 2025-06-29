Гросси: Иран может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил он в интервью американской телекомпании CBS. «Честно говоря, нельзя утверждать, что все исчезло и больше ничего нет», — подчеркнул Гросси, говоря о том, какие компоненты ядерной программы сохранил Иран после ударов США и Израиля по объектам в исламской республике.
«Ясно, что был нанесен серьезный ущерб, но, во-первых, это не полный ущерб. А во-вторых, Иран обладает потенциалом. Промышленным и технологическим потенциалом. Если они захотят, то смогут вновь начать это делать», — добавил Гросси, имея в виду обогащение урана и развитие иранской ядерной программы.
По словам гендиректора МАГАТЭ, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане «были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана». Как добавил Гросси, эти мощности «в значительной степени разрушены», но «что-то сохранилось». По словам гендиректора агентства, инспекторатам МАГАТЭ необходимо продолжить работу в Иране, чтобы «вновь получить информацию о ведущейся деятельности».
Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно само уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.
Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.