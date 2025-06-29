Меркурис: слова Путина о расходах РФ на оборону указывают на скорую победу

Слова президента России Владимира Путина о сокращении военных расходов в 2026 году могут свидетельствовать о скорой победе РФ в украинском конфликте, заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро», — отметил он в своём YouTube-блоге.
По мнению эксперта, эти планы говорят об уверенности РФ в своих войсках. Аналитик также отметил, что доля военных расходов в российском бюджете намного ниже, чем была у США в периоды конфронтации в Корее и Вьетнаме.
Кроме того, Меркурис допустил, что инициатива РФ свидетельствует о том, что Вооружённые силы России эволюционировали в такой степени, что способны без огромных затрат справиться с любой угрозой со стороны НАТО.
Напомним, 27 июня Владимир Путин сообщил, что в России расходы на оборону достигли 13,5 трлн рублей, что привело к инфляции, с которой страна борется. Он также заявил, что Россия собирается сокращать расходы на оборону в ближайшей в следующем году и на ближайшую трехлетку.