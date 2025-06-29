Истребители НАТО подняты в небо над Польшей

Оперативное командование ВС Польши сообщило о приведении в состояние повышенной готовности авиации и систем ПВО в связи с боевыми действиями в соседней Украине. В воздух были подняты дежурные истребители, а наземные радиолокационные системы переведены на усиленный режим работы.
В официальном заявлении военные подчеркивают, что эти меры направлены на обеспечение безопасности приграничных районов и соответствуют стандартным процедурам реагирования.
«Оперативное командование вооруженных сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Сумском направлении ВСУ используют принудительно мобилизованных с заградотрядами.