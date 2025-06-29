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ЛДПР поддержала выдвижение Виктора Галицкова на выборы губернатора Иркутской области

Решение было принято в ходе внеочередной партийной конференции.

Источник: ИРО ЛДПР

Партия ЛДПР определилась с кандидатом для участия в выборах губернатора Иркутской области в ходе внеочередной конференции ИРО партии, которая прошла накануне, 28 июня. За пост главы региона поборется Виктор Галицков, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Иркутского регионального отделения ЛДПР.

Участие в конференции приняли депутаты Законодательного собрания региона и муниципальных дум, главы, а также делегаты от местных отделений ЛДПР. Координатор ИРО ЛДПР Андрей Духовников считает, что Виктор Галицков станет достойным кандидатом, опыт и знания которого помогут решить актуальные проблемы области.

Кроме того, в ходе конференции стали известны кандидаты в муниципальные органы власти в Братском, Жигаловском, Качугском, Мамско-Чуйском, Слюдянском, Баяндаевском, Зиминском, Ольхонском, Усольском и Эхирит-Булагатском районах.

Напомним, официальный старт избирательной кампании был дан 14 июня после публикации постановления Заксобрания. Процедура выдвижения кандидатов началась 15 июня, и первым о своем участии заявил действующий губернатор Игорь Кобзев. Выдвижение главы региона единогласно было поддержано ИРО «Единой России» в ходе XXX партийной конференции, которая состоялась 17 июня. Также документы предоставил Сергей Левченко, выдвинутый КПРФ.

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