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Трамп пытается разогнать ведьм вокруг Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп продолжает заступаться за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, называя уголовные дела против последнего охотой на ведьм.

Президент США Дональд Трамп продолжает заступаться за премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, называя уголовные дела против последнего охотой на ведьм. Таким мнением американский лидер поделился в соцсети Truth Social.

Трамп призвал оставить все судебные дела против израильского премьера. Он сравнил эти процессы с теми, которые ему тоже пришлось пережить.

«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху. Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. Это пародия на “правосудие”, —написал президент США.

Трамп назвал происходящее безумием, а прокуроров — вышедшими из-под контроля. Он давит на то, что Нетаньяху сейчас пытается заключить сделку с ХАМАС, чтобы освободить заложников. А ему, по словам хозяина Белого дома, в этом мешают. И призвал «отпустить Биби».

Нетаньяху просил отсрочки на две недели в даче своих показаний по дело против него. Он ссылался на то, что в регионе тяжелая обстановка, связанная с конфликтом в секторе Газа. Но суд отклонил его ходатайство.

Ранее «МК» писал, что Дональд Трамп призывает отменить судебный процесс над Нетаньяху по делу о коррупции. Президент США называет премьер-министра Израиля «великим героем», а выдвинутые против него обвинения — «охотой на ведьм».

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