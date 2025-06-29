Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ Корчунов рассказал о сложностях, создаваемых Норвегией на Шпицбергене

По словам Корчунова, власти Норвегии пытаются укрепить суверенитет над Шпицбергеном.

Источник: Комсомольская правда

Российский посол в Осло Николай Корчунов рассказал о контактах с норвежской стороной по архипелагу Шпицберген. Он отметил, что власти страны создают сложности. По наблюдениям посла, норвежское руководство пытается укрепить суверенитет над архипелагом. Так он заявил в беседе с РИА Новости.

Николай Корчунов сообщил, что Осло мешает российской научной и хозяйственной деятельности. Он также подчеркнул, что Норвегия ставит ученых РФ в «дискриминируемое положение».

«В последнее время норвежскими властями предпринимаются шаги по укреплению своего суверенитета над архипелагом таким образом, что это создает дополнительные сложности для осуществления там российской научной и хозяйственной деятельности», — поделился Николай Корчунов.

Посол также рассказал о запросах от иностранцев на переезд в Россию. По словам Николая Корчунова, обращения поступают ежемесячно.