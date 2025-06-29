Посол РФ Корчунов рассказал о сложностях, создаваемых Норвегией на Шпицбергене

Российский посол в Осло Николай Корчунов рассказал о контактах с норвежской стороной по архипелагу Шпицберген. Он отметил, что власти страны создают сложности. По наблюдениям посла, норвежское руководство пытается укрепить суверенитет над архипелагом. Так он заявил в беседе с РИА Новости.