МАГАТЭ не нашло доказательств создания ядерного оружия Ираном

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации не обнаружили доказательств разработки Ираном ядерного оружия.
В интервью CBS он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие таких свидетельств, Тегеран не предоставил полных ответов на ключевые вопросы агентства.
«Мы не видели, чтобы программа была направлена на это, но в то же время они [власти Ирана] не отвечали на некоторые из очень-очень важных поставленных вопросов», — сказал он.
Гросси отметил, что инспекторы МАГАТЭ неоднократно находили частицы урана в незаявленных местах, но так и не получили убедительных объяснений от иранских властей. Он отверг давление со стороны некоторых стран, требовавших заявить о наличии у Ирана ядерного оружия, подчеркнув приверженность организации объективному анализу.
«И мы в течение многих лет спрашивали, почему мы находили эти частицы урана в тех или иных местах? И мы просто не получали заслуживающих доверия ответов», — заключил Гросси.
Ранее сообщалось, что Иран способен быстро возобновить производство урана.