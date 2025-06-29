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МАГАТЭ не нашло доказательств создания ядерного оружия Ираном

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации не обнаружили доказательств разработки Ираном ядерного оружия.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации не обнаружили доказательств разработки Ираном ядерного оружия.

В интервью CBS он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие таких свидетельств, Тегеран не предоставил полных ответов на ключевые вопросы агентства.

«Мы не видели, чтобы программа была направлена на это, но в то же время они [власти Ирана] не отвечали на некоторые из очень-очень важных поставленных вопросов», — сказал он.

Гросси отметил, что инспекторы МАГАТЭ неоднократно находили частицы урана в незаявленных местах, но так и не получили убедительных объяснений от иранских властей. Он отверг давление со стороны некоторых стран, требовавших заявить о наличии у Ирана ядерного оружия, подчеркнув приверженность организации объективному анализу.

«И мы в течение многих лет спрашивали, почему мы находили эти частицы урана в тех или иных местах? И мы просто не получали заслуживающих доверия ответов», — заключил Гросси.

Ранее сообщалось, что Иран способен быстро возобновить производство урана.

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