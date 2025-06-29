Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским ради удержания власти может лишь физически устранять неугодных граждан или затыкать им рот другими способами. Об этом заявили в Госдуме РФ, передает ТАСС.
«При Зеленском Украина всегда будет полицейским государством. Только такая форма правления способна удовлетворить его болезненные запросы и растущие потребности, позволяя вовремя закрыть рот или физически ликвидировать тех граждан, кто не желает мириться с его незаконным статусом, открыто по-диктаторски издевающимся над конституцией преданной им страны», — говорится в сообщении.
Также в нижней палате парламента отметили, на чем держится весь киевский режим. Он не способен существовать без постоянных многомиллионных финансовых вливаний западных хозяев.