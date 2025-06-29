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Гросси: Иран может возобновить обогащение урана через нескольких месяцев

Иран способен восстановить каскады центрифуг и вновь начать производство обогащённого урана.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран сохранил ключевые элементы своей ядерной программы и, при желании, может в течение нескольких месяцев возобновить процесс обогащения урана. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

По его словам, несмотря на удары США и Израиля по иранским объектам, полностью ядерная инфраструктура страны уничтожена не была. Гросси отметил, что Иран способен восстановить каскады центрифуг и вновь начать производство обогащённого урана. Он подчеркнул, что у Тегерана по-прежнему есть промышленная и технологическая база, необходимая для этого.

Глава МАГАТЭ добавил, что на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане всё ещё сохраняются, пусть и частично повреждённые, мощности по переработке и обогащению урана. Он призвал к продолжению инспекционной работы агентства на территории Ирана, чтобы иметь возможность объективно оценивать масштабы и состояние оставшейся ядерной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Иран отказывается допускать генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также запрещает установку новых камер на этих объектах.

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