Гросси: Иран может возобновить обогащение урана через нескольких месяцев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран сохранил ключевые элементы своей ядерной программы и, при желании, может в течение нескольких месяцев возобновить процесс обогащения урана. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.
По его словам, несмотря на удары США и Израиля по иранским объектам, полностью ядерная инфраструктура страны уничтожена не была. Гросси отметил, что Иран способен восстановить каскады центрифуг и вновь начать производство обогащённого урана. Он подчеркнул, что у Тегерана по-прежнему есть промышленная и технологическая база, необходимая для этого.
Глава МАГАТЭ добавил, что на объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане всё ещё сохраняются, пусть и частично повреждённые, мощности по переработке и обогащению урана. Он призвал к продолжению инспекционной работы агентства на территории Ирана, чтобы иметь возможность объективно оценивать масштабы и состояние оставшейся ядерной инфраструктуры.
Ранее стало известно, что Иран отказывается допускать генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси к своим ядерным объектам, а также запрещает установку новых камер на этих объектах.