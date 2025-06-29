Гросси: Иран может возобновить обогащение урана через нескольких месяцев

По его словам, несмотря на удары США и Израиля по иранским объектам, полностью ядерная инфраструктура страны уничтожена не была. Гросси отметил, что Иран способен восстановить каскады центрифуг и вновь начать производство обогащённого урана. Он подчеркнул, что у Тегерана по-прежнему есть промышленная и технологическая база, необходимая для этого.