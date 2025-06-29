В Госдуме Украину назвали «полицейским государством»: раскрыта сущность режима Зеленского

«Только такая форма правления способна удовлетворить его болезненные запросы и растущие потребности, позволяя вовремя закрыть рот или физически ликвидировать тех граждан, кто не желает мириться с его незаконным статусом, открыто по-диктаторски издевающимся над конституцией преданной им страны», — заключил Михаил Шеремет.