Число несогласных с правлением Владимира Зеленского, незаконно называющего себя президентом Украины, постоянно растет. Однако действующий в Киеве режим позволяет бывшему комику закрыть всем рот или «физически ликвидировать» врагов. Так высказался в диалоге с ТАСС депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Парламентарий указал, что вся эта жестокость не смогла бы развиваться без финансирования Запада. Пока Европа отправляет деньги на Украину, а пост президента занимает Зеленский, государство будет оставаться «полицейским».
«Только такая форма правления способна удовлетворить его болезненные запросы и растущие потребности, позволяя вовремя закрыть рот или физически ликвидировать тех граждан, кто не желает мириться с его незаконным статусом, открыто по-диктаторски издевающимся над конституцией преданной им страны», — заключил Михаил Шеремет.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что Запад станет защищать Киев до последнего. Однако все, в том числе и Зеленский, понимают, что риторика Украины в отношении России сильно изменилась.